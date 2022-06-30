Убивающие здоровье и молодость привычки после 40 лет

Энн Пуарье, тренер и автор книги «Радость тела», объяснила, что на состояние здоровья и качество тела сильно влияет недосып. Если человек спит меньше семи-восьми часов в сутки, организм не успевает восстановиться, из-за этого уровень кортизола в крови поднимается и в перспективе могут возникнуть проблемы с весом, увеличиваются риски сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Специалистка подчеркнула, что минимизировать уровень стресса, поправить ментальное здоровье, нормализовать сон и укрепить иммунитет можно при помощи медитаций, йоги и консультаций психолога.

В свою очередь, диетолог Лиза Ричардс среди убивающих здоровье и молодость привычек отметила отказ от овощей и фруктов после 40 лет. По ее словам, диета, в которой отсутствует эта категория продуктов, чревата ускорением старения и общим ухудшением состояния здоровья, так как организму не будет хватать витамина С и других микроэлементов, которые благодаря своим антиоксидантным свойствам защищают клетки от повреждения свободными радикалами, пишет Lenta.ru.

Также после 40 лет женщинам необходимо следить за весом, напомнил хирург Гектор Перес. «С возрастом метаболизм замедляется, набрать вес становится проще. А избыточные килограммы могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других серьезных проблем со здоровьем», — пояснил он.