Кремы за 3 евро и за 185: мы протестировали и знаем, какой и почему победил

Многие женщины уверены – если пользоваться исключительно дорогой косметикой сегмента «люкс» для ухода за лицом, то и результат будет в прямом смысле налицо. Но так ли это на самом деле?

Но на самом деле в большинстве случаев вы переплачиваете не за инновационный, редкий состав, а за бренд, упаковку и маркетинг компании

Кремы для кожи вокруг глаз, продаваемые в маленьких баночках, обещают увлажнение и разглаживание тонкой кожи и морщинок в этой области. Однако цены на кремы сильно различаются. Кажется, что от дорого крема морщины исчезнут как по мановению волшебной палочки, а дешевый не доставит желаемого результата. Так ли это? Кому нужен крем для кожи вокруг глаз и нужен ли он вообще?