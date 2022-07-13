Мы протестировали дорогой и дешевый кремы: угадайте, каков результат?

Крем из Lidl доступен во всех магазинах по всему миру. Затраты снижаются благодаря простому дизайну упаковки: крем упакован в одинаковые тюбики.

По мнению экспертов, цена Shiseido также может быть частично объяснена тем, что в ее состав входит запатентованная комбинация сырья, разработанная самой маркой. В основе таких уникальных комбинаций активных ингредиентов обычно лежит большая работа по разработке продукта и исследовательской работа, которая, естественно, стоит денег. Lidl не имеют собственного сырья или комбинации сырьевых материалов. Вместо этого, согласно названию крема, коэнзим Q10 долгое время использовался в качестве активного ингредиента в продуктах против старения в качестве антиоксиданта и ингредиента для ухода за кожей.

Состав на этикетке крема должен быть прописан согласно INCI — Международной номенклатуре косметических ингредиентов. Основная цель — дать покупателю возможность понять, нет ли в составе компонентов, которые вызывают у него аллергию. Компоненты, согласно INCI, указываются в порядке убывания их концентрации в косметике. Это правило распространяется на все ингредиенты, концентрация которых превышает 1%.

Помимо АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ и обещаний производителей важен и опыт потребителя. Как с этим?

Бьюти-блогеры говорят, что «Shiseido оставляет на коже пудровое, роскошное ощущение, в то время как Lidl оставляет традиционное кремообразное ощущение. После Shiseido кожа выглядит совершенно по-другому, как и должно быть с учетом цены. Но вскоре этот эффект исчезает».

Необходим ли вообще крем для кожей под глазами? Специалисты не занимают никакой позиции. Если крем, который вы наносите на кожу вокруг глаз подходит вам, не раздражает, пользуйтесь им на здоровье.

Подытожим: особой разницы между дорогим и дешевым кремом замечено не было. Отличие, как отметили потребители, было лишь в консистенции и ощущениях на коже.

Формулы средств люксового и демократичного сегментов, конечно, различаются. Но ко всем продуктам предъявляются одни и те же требования безопасности, поэтому можно не сомневаться в качестве компонентов и соблюдении технологий изготовления.

Действительно ли степень воздействия дорогого крема на кожу столь высока, что за это стоит платить втридорога?

Помните, что кожный покров препятствует проникновению любых ингредиентов глубже эпидермиса — самого верхнего слоя. Вне зависимости, дорогой или дешевый крем вы используете. Возрастные изменения не может остановить ни один крем, даже самый дорогой. А на что действительно стоит обращать внимание при выборе, так это на состав: внимательно изучайте этикетку и принимай решение, исходя из того, имеются ли в средстве полезные активные компоненты или нет - и в каких количествах.

Кремы и другие средства действуют лишь на поверхности кожи и могут придать ей более свежий вид и на время избавить от сухости – и это, поверьте, максимум.

А если нет большой разницы, то стоит ли платить в десятки раз больше?