Финские журналисты газеты Helsingin Sanomat вместе с бьюти-блогерами и специалистами провели любопытнй тест: сравнили два крема для кожи вокруг глаз - дорогой и дешевый. Из чего складывается стоимость баночки крема? И можно ли считать цену косметики эквивалентом ее эффективности? Попробуем разобраться.
В Финляндии протестировали дорогой и дешевый кремы: угадайте, каков результат?
Многие женщины уверены – если пользоваться исключительно дорогой косметикой сегмента «люкс» для ухода за лицом, то и результат будет в прямом смысле налицо. Но так ли это на самом деле?
Но на самом деле в большинстве случаев вы переплачиваете не за инновационный, редкий состав, а за бренд, упаковку и маркетинг компании
Кремы для кожи вокруг глаз, продаваемые в маленьких баночках, обещают увлажнение и разглаживание тонкой кожи и морщинок в этой области. Однако цены на кремы сильно различаются. Кажется, что от дорого крема морщины исчезнут как по мановению волшебной палочки, а дешевый не доставит желаемого результата. Так ли это? Кому нужен крем для кожи вокруг глаз и нужен ли он вообще?
Финские журналисты сравнили два крема: дорогой и дешевый
Коллаж
Срок годности кремов с момента их открытия отмечен на упаковке: буква М обозначает месяц, а цифра, например, 6, что продукта хватает на шесть месяцев.
Основа любого крема – это всегда вода и масло, а вот дополнительные ингредиенты уже на совести производителя. Это могут быть и действительно ценные, редкие и, соответственно, дорогостоящие экстракты растений и трав, а могут быть синтетические отдушки и ароматизаторы. Консерванты, кстати, присутствуют в любом креме – и дорогом, и дешевом. Иначе средство просто не будет храниться и испортится через неделю даже в холодильнике.
Важное отличие некоторых дорогих марок, особенно профессиональной косметики, в том, что они имеют собственные лаборатории и самостоятельно разрабатывают формулы кремов, сывороток и других продуктов, а это всегда дополнительные расходы на исследования, персонал и прочее. Дешевые марки по понятным причинам просто не могут себе этого позволить.
Крем из Lidl доступен во всех магазинах по всему миру. Затраты снижаются благодаря простому дизайну упаковки: крем упакован в одинаковые тюбики.
По мнению экспертов, цена Shiseido также может быть частично объяснена тем, что в ее состав входит запатентованная комбинация сырья, разработанная самой маркой. В основе таких уникальных комбинаций активных ингредиентов обычно лежит большая работа по разработке продукта и исследовательской работа, которая, естественно, стоит денег. Lidl не имеют собственного сырья или комбинации сырьевых материалов. Вместо этого, согласно названию крема, коэнзим Q10 долгое время использовался в качестве активного ингредиента в продуктах против старения в качестве антиоксиданта и ингредиента для ухода за кожей.
Состав на этикетке крема должен быть прописан согласно INCI — Международной номенклатуре косметических ингредиентов. Основная цель — дать покупателю возможность понять, нет ли в составе компонентов, которые вызывают у него аллергию. Компоненты, согласно INCI, указываются в порядке убывания их концентрации в косметике. Это правило распространяется на все ингредиенты, концентрация которых превышает 1%.
Помимо АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ и обещаний производителей важен и опыт потребителя. Как с этим?
Бьюти-блогеры говорят, что «Shiseido оставляет на коже пудровое, роскошное ощущение, в то время как Lidl оставляет традиционное кремообразное ощущение. После Shiseido кожа выглядит совершенно по-другому, как и должно быть с учетом цены. Но вскоре этот эффект исчезает».
Необходим ли вообще крем для кожей под глазами? Специалисты не занимают никакой позиции. Если крем, который вы наносите на кожу вокруг глаз подходит вам, не раздражает, пользуйтесь им на здоровье.
Подытожим: особой разницы между дорогим и дешевым кремом замечено не было. Отличие, как отметили потребители, было лишь в консистенции и ощущениях на коже.
Формулы средств люксового и демократичного сегментов, конечно, различаются. Но ко всем продуктам предъявляются одни и те же требования безопасности, поэтому можно не сомневаться в качестве компонентов и соблюдении технологий изготовления.
Действительно ли степень воздействия дорогого крема на кожу столь высока, что за это стоит платить втридорога?
Помните, что кожный покров препятствует проникновению любых ингредиентов глубже эпидермиса — самого верхнего слоя. Вне зависимости, дорогой или дешевый крем вы используете. Возрастные изменения не может остановить ни один крем, даже самый дорогой. А на что действительно стоит обращать внимание при выборе, так это на состав: внимательно изучайте этикетку и принимай решение, исходя из того, имеются ли в средстве полезные активные компоненты или нет - и в каких количествах.
Кремы и другие средства действуют лишь на поверхности кожи и могут придать ей более свежий вид и на время избавить от сухости – и это, поверьте, максимум.
А если нет большой разницы, то стоит ли платить в десятки раз больше?