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В Финляндии протестировали дорогой и дешевый кремы: угадайте, каков результат?

Limon.ee
В Финляндии протестировали дорогой и дешевый кремы: угадайте, каков результат?
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Женщина пользуется кремом. Иллюстративное фото
Женщина пользуется кремом. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Финские журналисты газеты Helsingin Sanomat вместе с бьюти-блогерами и специалистами провели любопытнй тест: сравнили два крема для кожи вокруг глаз - дорогой и дешевый. Из чего складывается стоимость баночки крема? И можно ли считать цену косметики эквивалентом ее эффективности? Попробуем разобраться.

 

Многие женщины уверены – если пользоваться исключительно дорогой косметикой сегмента «люкс» для ухода за лицом, то и результат будет в прямом смысле налицо. Но так ли это на самом деле?

Но на самом деле в большинстве случаев вы переплачиваете не за инновационный, редкий состав, а за бренд, упаковку и маркетинг компании

Кремы для кожи вокруг глаз, продаваемые в маленьких баночках, обещают увлажнение и разглаживание тонкой кожи и морщинок в этой области. Однако цены на кремы сильно различаются. Кажется, что от дорого крема морщины исчезнут как по мановению волшебной палочки, а дешевый не доставит желаемого результата. Так ли это? Кому нужен крем для кожи вокруг глаз и нужен ли он вообще?

Финские журналисты купили два крема - дешевый Cien Q10 в Lidl и дорогой фирмы Shiseido. Крем для кожи вокруг глаз против морщин Cien Q10, входящий в базовый ассортимент Lidl, был назван финскими бьюти-блогерами одним из лучших продуктов года и в целом получил много похвал от потребителей. Цена тюбика - 2,90 евро. Вторым предметом тестирования стал крем для кожи вокруг глаз Future Solution LX Eye Cream от Shiseido, который также получил восторженные отзывы потребителей и получил множество хвалебных отзывов от профессиональных визажистов. Его цена - 184,99 евро.

Финские журналисты сравнили два крема: дорогой и дешевый

Коллаж

 
В баночке и тюбике содержится примерно одинаковое количество вещества: в упаковке Lidl 15 мл, а в банке Shiseido 17 мл. Как знают женщины, за раз нужно очень мало крема для глаз. Иными словами, одной баночки хватит на полгода или даже больше при ежедневном использовании. Обычно производители рекомендуют использовать крем утром и вечером.
 
Срок годности кремов с момента их открытия отмечен на упаковке: буква М обозначает месяц, а цифра, например, 6, что продукта хватает на шесть месяцев.
 
Состав и опыт использования кремов вокруг глаз оценивают сотрудники программы бакалавриата по косметологии университета прикладных наук «Лауреа» - старший преподаватель Марьо Поутанен и преподаватель-биохимик Сари Вийтала.
 
Оба крема содержат воду в качестве первого ингредиента в составе и глицерин в качестве второго. Эксперты были удивлены длинным списком консервантов в креме Cien. В маленьком тюбике можно найти по крайней мере четыре различных консерванта, обычно используемых в косметике. «Возможно, состав был продуман таким образом, чтобы при небольшом количестве концентрация оставалась низкой и снижался риск раздражения кожи», — считает Вийтала.
 
Из списка ингредиентов крема Shiseido в глаза экспертам сразу бросились содержащиеся в нем многочисленные силиконы и минеральные слюды. Эти ингредиенты обычно включаются в состав кремов специально для придания коже гладкости. Однако силиконы на самом деле не ухаживают за кожей, но их действие сохраняется на коже до следующего мытья.
 
В ЧЕМ может быть причина большой разницы в цене этих двух кремов? Цена любого косметического средства складывается из следующих компонентов: активные ингредиенты и технологии изготовления, формула, упаковка, продвижение продукта. 
По мнению экспертов, сырье, используемое в косметике, совсем недорогое. Таким образом, нет каких-то особых активных ингредиентов, которые объясняли бы цену в несколько сотен евро.
 
Опыт каждого пользователя также отличается: один чувствует, что морщины исчезают, а другой не замечает никакой разницы. Это иллюзия? Скорее всего. Во многих случаях дорогие фирмы продают не продукт, а образы, ощущения и легендарные истории, связанные с брендами. Если с лупой прочитать состав дорогого крема, он на 70% может совпасть с составом крема из ближайшего супермаркета. Удивлены?

Основа любого крема – это всегда вода и масло, а вот дополнительные ингредиенты уже на совести производителя. Это могут быть и действительно ценные, редкие и, соответственно, дорогостоящие экстракты растений и трав, а могут быть синтетические отдушки и ароматизаторы. Консерванты, кстати, присутствуют в любом креме – и дорогом, и дешевом. Иначе средство просто не будет храниться и испортится через неделю даже в холодильнике.

Важное отличие некоторых дорогих марок, особенно профессиональной косметики, в том, что они имеют собственные лаборатории и самостоятельно разрабатывают формулы кремов, сывороток и других продуктов, а это всегда дополнительные расходы на исследования, персонал и прочее. Дешевые марки по понятным причинам просто не могут себе этого позволить.

Упаковка, в которой продается крем Shiseido, тоже стоит немалых денег. И размер коробки дает пользователю ощущение, что внутри находится большее количество крема, чем то, что находится в самой баночке. «Упаковка тяжелая, и это также добавляет ощущение роскоши», — говорит Поутанен. Shiseido продается в универмагах, где доступна служба поддержки клиентов, а в некоторых местах даже собственный торговый представитель бренда, что тоже увеличивает стоимость баночки.

Крем из Lidl доступен во всех магазинах по всему миру. Затраты снижаются благодаря простому дизайну упаковки: крем упакован в одинаковые тюбики.

По мнению экспертов, цена Shiseido также может быть частично объяснена тем, что в ее состав входит запатентованная комбинация сырья, разработанная самой маркой. В основе таких уникальных комбинаций активных ингредиентов обычно лежит большая работа по разработке продукта и исследовательской работа, которая, естественно, стоит денег. Lidl не имеют собственного сырья или комбинации сырьевых материалов. Вместо этого, согласно названию крема, коэнзим Q10 долгое время использовался в качестве активного ингредиента в продуктах против старения в качестве антиоксиданта и ингредиента для ухода за кожей.

Состав на этикетке крема должен быть прописан согласно INCI — Международной номенклатуре косметических ингредиентов. Основная цель — дать покупателю возможность понять, нет ли в составе компонентов, которые вызывают у него аллергию. Компоненты, согласно INCI, указываются в порядке убывания их концентрации в косметике. Это правило распространяется на все ингредиенты, концентрация которых превышает 1%.

Помимо АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ и обещаний производителей важен и опыт потребителя. Как с этим?

Бьюти-блогеры говорят, что «Shiseido оставляет на коже пудровое, роскошное ощущение, в то время как Lidl оставляет традиционное кремообразное ощущение. После Shiseido кожа выглядит совершенно по-другому, как и должно быть с учетом цены. Но вскоре этот эффект исчезает».

Необходим ли вообще крем для кожей под глазами? Специалисты не занимают никакой позиции. Если крем, который вы наносите на кожу вокруг глаз подходит вам, не раздражает, пользуйтесь им на здоровье.

Подытожим: особой разницы между дорогим и дешевым кремом замечено не было. Отличие, как отметили потребители, было лишь в консистенции и ощущениях на коже.

Формулы средств люксового и демократичного сегментов, конечно, различаются. Но ко всем продуктам предъявляются одни и те же требования безопасности, поэтому можно не сомневаться в качестве компонентов и соблюдении технологий изготовления.

Действительно ли степень воздействия дорогого крема на кожу столь высока, что за это стоит платить втридорога?

Помните, что кожный покров препятствует проникновению любых ингредиентов глубже эпидермиса — самого верхнего слоя. Вне зависимости, дорогой или дешевый крем вы используете. Возрастные изменения не может остановить ни один крем, даже самый дорогой. А на что действительно стоит обращать внимание при выборе, так это на состав: внимательно изучайте этикетку и принимай решение, исходя из того, имеются ли в средстве полезные активные компоненты или нет - и в каких количествах.

 Кремы и другие средства действуют лишь на поверхности кожи и могут придать ей более свежий вид и на время избавить от сухости – и это, поверьте, максимум.

А если нет большой разницы, то стоит ли платить в десятки раз больше?

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