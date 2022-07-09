Большинство свадеб, как известно, проводятся весной и летом. Но подготовка к ним чаще всего начинается за несколько месяцев. И потому для тех, кто планирует торжество на теплый сезон, мы уже сейчас подготовили подборку главных свадебных трендов и антитрендов грядущего года.
Cтилистка назвала главные свадебные тренды и антитренды 2022 года
Да: свадьба без смартфонов
В эпоху, когда все, кажется, живут в собственных гаджетах, набирают популярность торжества, на которых приглашенные и молодожены оставляют смартфоны дома и наслаждаются моментом без сотен селфи и постов в соцсетях. Снимки на память сделает профессиональный фотограф, а главная задача гостей — пожить в реальной жизни, здесь и сейчас.
«Меньше всего вам, как паре, нужно смотреть на свои свадебные фотографии и видеть, как все снимают на телефон, пока вы идете по проходу», — справедливо замечает организатор свадеб Эмма Мюррей-Джонс в беседе с The Telegraph.
Нет: сложные хештеги
Если вы все-таки решили, что онлайн-трансляция праздника будет во всех соцсетях, избегайте сложных длинных хештегов в постах и сторис. Достаточно всего пары слов, обозначающих, что это именно ваша свадьба. Хотя можно и вовсе обойтись без опознавательных меток.
Да: любимый питомец на снимках
Очень милый тренд, который набирает обороты. Если у вас есть любимое домашнее животное — возьмите его с собой на свадебную фотосессию. В конце концов, питомец — тоже член семьи.
Нет: питомец с кольцом
Некоторые, впрочем, идут еще дальше, и доверяют своим четвероногим друзьям важную миссию: нести к алтарю обручальные кольца. Это смотрится мило, но здесь слишком много потенциальных подводных камней. «Питомец в качестве носителя кольца — одна из тех „замечательных“ идей, которые хороши только в теории. Грязные лапы и белое платье — не лучшее сочетание», — отмечает организатор праздников Ченай Букуту. К тому же, если ваш песик или кот не выдрессирован профессионалами, он может попросту испугаться и сбежать, прихватив с собой кольца.
Да: микросвадьба
Речь идет о небольшом приватном торжестве, куда приглашены только самые близкие. В США и Великобритании подобные церемонии уже стали трендом. «Пары предпочитают качественное времяпрепровождение со своими близкими, а не свадьбу на 200 человек. Пары хотят более аутентичные свадьбы, ориентированные на людей, которых они действительно любят», — рассказывает еще один организатор свадеб, Джейн Катерер.
Нет: грандиозная вечеринка
Конечно, если те самые 200 гостей и пышное торжество — ваша давняя мечта, которая правда сделает вас счастливее, — дерзайте. Однако если вы чувствуете, что грандиозный праздник с малознакомыми гостями — лишь навязанная извне традиция, вы имеете полное право избавить себя от хлопот и устроить свадьбу только для близких.
Да: простое сезонное меню
«Выбор простых сезонных блюд — самый вкусный и экономичный способ составить свадебное меню», — говорит event-менеджер Анна Уиллс. Еще один тренд — персонализированные коктейли: гости заранее составляют список ингредиентов для своего неповторимого напитка, который им подают после основного блюда.
Нет: слишком много закусок
Горки из канапе, мини-капкейки и прочие радости кейтеринга вышли из моды с наступлением пандемии Covid-19 из-за особых требований к гигиене (ведь большинство таких закусок едят руками). Да и в целом, подобный стол уже выглядит слишком банальным.
Да: природные оттенки
Кремовый, охра, бледно-бирюзовый, салатовый, коричневый и прочие цвета, которые можно встретить в природе, — один из главных свадебных трендов наступающего года.
Нет: розовый цвет
А вот один из самых популярных цветов свадеб прошлых лет уже переместился в раздел антитрендов. Впрочем, если это ваш любимый оттенок, никто не мешает сделать его основным. Ведь в конечном итоге это только ваше торжество.