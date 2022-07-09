Cтилистка назвала главные свадебные тренды и антитренды 2022 года

Да: свадьба без смартфонов

В эпоху, когда все, кажется, живут в собственных гаджетах, набирают популярность торжества, на которых приглашенные и молодожены оставляют смартфоны дома и наслаждаются моментом без сотен селфи и постов в соцсетях. Снимки на память сделает профессиональный фотограф, а главная задача гостей — пожить в реальной жизни, здесь и сейчас.

Смартфоны на свадьбе могут только раздражать. Фото: Shutterstock

«Меньше всего вам, как паре, нужно смотреть на свои свадебные фотографии и видеть, как все снимают на телефон, пока вы идете по проходу», — справедливо замечает организатор свадеб Эмма Мюррей-Джонс в беседе с The Telegraph.

Нет: сложные хештеги

Если вы все-таки решили, что онлайн-трансляция праздника будет во всех соцсетях, избегайте сложных длинных хештегов в постах и сторис. Достаточно всего пары слов, обозначающих, что это именно ваша свадьба. Хотя можно и вовсе обойтись без опознавательных меток.

Да: любимый питомец на снимках

Очень милый тренд, который набирает обороты. Если у вас есть любимое домашнее животное — возьмите его с собой на свадебную фотосессию. В конце концов, питомец — тоже член семьи.

Нет: питомец с кольцом