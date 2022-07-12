Покупка одежды — это просто удовольствие. Это ответственный процесс, к которому стоит подходить со всей внимательностью. Эксперты dailyhoro.ru рассказали о том, в какие дни недели нужно покупать одежду, чтобы она приносила вам счастье.
В какие дни покупать одежду, чтобы она привлекала удачу, деньги и любовь
Для большинства из нас именно новая одежда является наибольшим источником хорошего настроения, поэтому важно знать, какие дни благоприятны для ее приобретения.
Понедельник
Понедельник находится под управлением Луны — покровительницы эмоций. В этот день рекомендуется покупать вещи выходного дня. Не стоит тратить средства на костюмы, брюки и офисную одежду. Из-за изменчивости Луны эксперты рекомендуют очень основательно подходить к выбору вещей в этот день, так как они могут очень быстро вам надоесть. Одежда, купленная в понедельник, призвана дарить удачу и хорошее настроение, бороться со стрессом, напряжением. Такая одежда поможет вернуть вдохновение, жизнелюбие.
Также одежда, купленная в первый день недели, будет очень полезной для привлечения любви. Она поможет вам укрепить свою уверенность на свидании.
Вторник
Среда находится во власти Меркурия. Эта планета не ставит никаких ограничений на покупку одежды. Если вы хотите, чтобы купленный вами элемент одежды приносил вам максимум удачи в любовной и финансовой сфере, то совершайте покупку в среду.
Четверг
Четвертым днем недели управляет Юпитер. Этот день является самым благоприятным для покупки любых вещей, потому что они будут служить вам дольше всего. Эта планета не поможет вам в подборе нового образа, поэтому если и покупать что-то, то только то, что подходит вам по стилю и энергетике. Но астрологи советуют не покупать по четвергам слишком дорогостоящих предметов одежды.
Пятница
Субботой управляет Сатурн. Согласно гороскопу покупок, этот день удачен для приобретения практичных элементов одежды. Такие покупки поднимут настроение и поспособствуют повышению радости. В субботу лучше не покупать одежду, если вы сомневаетесь. Полезно покупать одежду кому-то в подарок.
Воскресенье
Чтобы купленная в воскресенье одежда приносила удачу, любовь и финансовый успех, она должна вас радовать. Не покупайте что-то сомнительное или ненужное, бесполезное.