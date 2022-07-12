В какие дни покупать одежду, чтобы она привлекала удачу, деньги и любовь

Для большинства из нас именно новая одежда является наибольшим источником хорошего настроения, поэтому важно знать, какие дни благоприятны для ее приобретения.

Понедельник

Понедельник находится под управлением Луны — покровительницы эмоций. В этот день рекомендуется покупать вещи выходного дня. Не стоит тратить средства на костюмы, брюки и офисную одежду. Из-за изменчивости Луны эксперты рекомендуют очень основательно подходить к выбору вещей в этот день, так как они могут очень быстро вам надоесть. Одежда, купленная в понедельник, призвана дарить удачу и хорошее настроение, бороться со стрессом, напряжением. Такая одежда поможет вернуть вдохновение, жизнелюбие.

Также одежда, купленная в первый день недели, будет очень полезной для привлечения любви. Она поможет вам укрепить свою уверенность на свидании.

Вторник

Вторнику покровительствует красная планета — Марс. Это планета с мужской энергетикой. Именно поэтому в этот день недели астрологи и эксперты в области биоэнергетики советуют покупать одежду мужчинам. Женщины могут тоже заниматься шопингом, но это должна быть спортивная одежда, либо одежда в подарок мужчине. Она будет привлекать удачу.

Среда

Среда находится во власти Меркурия. Эта планета не ставит никаких ограничений на покупку одежды. Если вы хотите, чтобы купленный вами элемент одежды приносил вам максимум удачи в любовной и финансовой сфере, то совершайте покупку в среду.

Четверг