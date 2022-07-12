Счастье-то какое: рассказываем, что нужно есть для поднятия настроения

Яйца

В первую очередь стоит есть яйца — желательно, на завтрак. Они богаты омега-3, цинком, витаминами группы B и йодом. Все эти элементы в ответе за хорошее настроение. Одного яйца в день достаточно — это норма для взрослого человека, пишет super.ru.

Грибы

Грибы, в отличие от многих других продуктов, буквально напичканы витамином D. Он известен как «витамин солнца», и его нехватка может сильно сказываться на настроении. Жителям России вообще можно купить его в капсулах и пить даже не курсом, а на постоянной основе: с солнцем у нас не забалуешь.

Бразильский орех

Очень богат селеном, который снижает уровень усталости, тревоги и беспокойства. Только не переусердствуйте: стоит есть не более трех орешков в день.

Авокадо

Кому-то эта ягода не по вкусу. Однако авокадо содержит огромное количество магния, который нормализует работу высших отделов нервной системы, когда у вас серьезный стресс. Можно делать тост с авокадо и яйцом: это очень полезно, а в сочетании со специями еще и вкусно.

Куркума

Волшебная приправа: всего щепотка в день и вы уже спокойны и расслабленны. Добавляйте ее, например, в смузи.

Ягоды

Очень хорошо влияют на мозг и нервную систему. Правда, свежие ягоды покупать дорого, но сюрприз-сюрприз: замороженные полезны ничуть не меньше, как и только что сорванные с грядки.