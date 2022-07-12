Если сдают нервы, самое время остановиться и подумать. Может, дело в нехватке витаминов? Вместе с психологом Екатериной Колесниковой разобрались, что есть, чтобы чувствовать себя хорошо — не только физически, но и морально.
Счастье-то какое: рассказываем, что нужно есть для поднятия настроения
Яйца
В первую очередь стоит есть яйца — желательно, на завтрак. Они богаты омега-3, цинком, витаминами группы B и йодом. Все эти элементы в ответе за хорошее настроение. Одного яйца в день достаточно — это норма для взрослого человека, пишет super.ru.
Грибы
Грибы, в отличие от многих других продуктов, буквально напичканы витамином D. Он известен как «витамин солнца», и его нехватка может сильно сказываться на настроении. Жителям России вообще можно купить его в капсулах и пить даже не курсом, а на постоянной основе: с солнцем у нас не забалуешь.
Бразильский орех
Авокадо
Кому-то эта ягода не по вкусу. Однако авокадо содержит огромное количество магния, который нормализует работу высших отделов нервной системы, когда у вас серьезный стресс. Можно делать тост с авокадо и яйцом: это очень полезно, а в сочетании со специями еще и вкусно.
Куркума
Волшебная приправа: всего щепотка в день и вы уже спокойны и расслабленны. Добавляйте ее, например, в смузи.
Ягоды
При проблемах с ментальным здоровьем категорически не стоит пить алкоголь (содержащийся в нем этанол является депрессантом) и энергетики (высокие дозы кофеина деструктивны для нервной системы). Трапезничать лучше в определенное время: три больших приема пищи и два здоровых перекуса — идеальный режим питания для тех, кто следит за своим здоровьем.