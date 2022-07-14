ТОП-7 продуктов, которые портят кожу и убивают красоту

Жареный бекон

К «убийцам красоты» можно отнести любое переработанное мясо, рассказала косметолог Циала Хугаева. В качестве красителей в таких продуктах используют нитрит натрия, который может повреждать кожу, быть причиной воспалений и появления морщин. Кроме того, любое обработанное мясо содержит много соли, которая сушит кожу и препятствует выработке натурального коллагена.

Ароматизированный йогурт

Несладкий йогурт полезен, а вот ароматизированные варианты этого кисломолочного продукта в значительной степени влияют на появление воспалений на коже.

Подсластители повышают уровень сахара в крови, а это в свою очередь стимулирует работу сальных желёз

Молоко

[Молоко повышает уровень инсулина, его употребление нередко приводит к появлению акне. Есть альтернативные напитки, например, растительное молоко, но это не всегда выход — нужно следить, чтобы сахара в нём было минимум.

Молоко повышает уровень инсулина, его употребление нередко приводит к появлению акне. Есть альтернативные напитки, например, растительное молоко, но это не всегда выход — нужно следить, чтобы сахара в нём было минимум.

Большое количество исследований показывает четкую зависимость между подростковыми акне и употреблением молока. Всё дело в том, что коровье молоко повышает уровень инсулина, а в некоторых случаях даже содержит гормоны роста. Повышенный уровень инсулина приводит к росту уровня циркулирующего кортизола, который влияет на выработку кожного сала.

Картофель фри