Мы то, что мы едим, — это знали еще древние мудрецы. Даже у тех, кто тратит много усилий на уход за кожей, она всё равно может выглядеть тусклой и нездоровой, если в рационе есть «убийцы красоты», пишет Лайф.
ТОП-7 продуктов, которые портят кожу и убивают красоту
Жареный бекон
К «убийцам красоты» можно отнести любое переработанное мясо, рассказала косметолог Циала Хугаева. В качестве красителей в таких продуктах используют нитрит натрия, который может повреждать кожу, быть причиной воспалений и появления морщин. Кроме того, любое обработанное мясо содержит много соли, которая сушит кожу и препятствует выработке натурального коллагена.
Ароматизированный йогурт
Несладкий йогурт полезен, а вот ароматизированные варианты этого кисломолочного продукта в значительной степени влияют на появление воспалений на коже.
Подсластители повышают уровень сахара в крови, а это в свою очередь стимулирует работу сальных желёз
Молоко
[Молоко повышает уровень инсулина, его употребление нередко приводит к появлению акне. Есть альтернативные напитки, например, растительное молоко, но это не всегда выход — нужно следить, чтобы сахара в нём было минимум.
Молоко повышает уровень инсулина, его употребление нередко приводит к появлению акне. Есть альтернативные напитки, например, растительное молоко, но это не всегда выход — нужно следить, чтобы сахара в нём было минимум.
Большое количество исследований показывает четкую зависимость между подростковыми акне и употреблением молока. Всё дело в том, что коровье молоко повышает уровень инсулина, а в некоторых случаях даже содержит гормоны роста. Повышенный уровень инсулина приводит к росту уровня циркулирующего кортизола, который влияет на выработку кожного сала.
Картофель фри
Обжаренные в большом количестве масла продукты (например, картошка фри) — источники такого объёма рафинированных углеводов, что провоцируют возникновение воспалений во всех тканях и органах организма. Частое употребление этих блюд может привести к раннему старению, заметила косметолог Хугаева.
Газированные напитки
Сладкие газированные напитки содержат не только огромное количество сахара, но и фосфаты, которые повреждают коллаген в коже, в результате чего она становится тонкой, теряет упругость и склонна к появлению морщин
Сладкие газированные напитки содержат не только огромное количество сахара, но и фосфаты, которые повреждают коллаген в коже, в результате чего она становится тонкой, теряет упругость и склонна к появлению морщин.
Кофе и чай с кофеином
Кофеин стимулирует производство кортизола, что приводит к обезвоживанию, истончению и преждевременному старению кожи. Кофеин содержится не только в кофе, но и в чёрном и зелёном чае.
Алкоголь
Алкоголь — токсин, способствующий воспалительным процессам в организме, в том числе и в коже. Если смешать алкоголь со сладким соком или газировкой и выпить, уровень сахара в крови резко повысится. Кроме того, алкоголь обезвоживает и влияет на уровень антиоксидантов в коже, которые тормозят процессы старения.