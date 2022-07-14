Диетолог рассказала, как побороть зависимость от фастфуда

Фастфуд не только вызывает привыкание, но и приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Например, у людей с заболеваниями кожи, как акне, после такой еды сильно ухудшается состояние из-за избытка сахара и жира. К другим наиболее частым последствиям употребления продуктов быстрого приготовления относится набор веса, панкреатит, холецистит. Также обостряются или впервые дают о себе знать заболевания желудка, желчнокаменная болезнь,