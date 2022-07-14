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Диетолог рассказала, как побороть зависимость от фастфуда

Limon.ee
Диетолог рассказала, как побороть зависимость от фастфуда
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Фастфуд. Фото иллюстративное.
Фастфуд. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Блюда быстрого питания вызывают привыкание и приводят к серьезным проблемам со здоровьем, пишет Пятый канал.

Для борьбы с постоянным употреблением фастфуда необходимо найти ему правильную альтернативу. Как перебороть тягу к блюдам быстрого питания, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова.

Чтобы избавиться от привыкания, нужно просто найти альтернативы фастфуду и правильно себя начать ими кормить и баловать. Например, чтобы уйти от картофеля фри, нужно начать запекать его дома в духовке или покупать запеченный картофель. Надо найти здоровые фастфуду альтернативы, добавлять обязательно к приему пищи травы, салаты, фрукты, овощные гарниры,

— объяснила Нурия Дианова в беседе с URA.RU.

По мнению врача, картошка фри является самым вредным видом фастфуда. В ней содержится большое количество масла. Вся площадь блюда при обжарке во фритюре покрывается корочкой, которая содержит акриламид — вредный компонент для почек.

Фастфуд не только вызывает привыкание, но и приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Например, у людей с заболеваниями кожи, как акне, после такой еды сильно ухудшается состояние из-за избытка сахара и жира. К другим наиболее частым последствиям употребления продуктов быстрого приготовления относится набор веса, панкреатит, холецистит. Также обостряются или впервые дают о себе знать заболевания желудка, желчнокаменная болезнь,

— подытожила врач.

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