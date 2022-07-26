«Каждая пятая женщина страдает этим недугом»: как справиться с варикозом летом

Чем опасен варикоз

По словам специалиста, варикозная болезнь сопровождается такими признаками, как отеки, тяжесть и утомляемость ног, тянущие ноющие боли в области икр.

Эти проявления, как правило, усиливаются во второй половине дня и в жаркое время года.

Он добавил, что варикоз представляет собой не только косметическую проблему. «Опасность варикоза в его осложнениях — тромбозах вен ног, трофических язвах, кровотечении из варикозных вен ног. Поэтому при обнаружении признаков варикоза необходимо показаться врачу-флебологу», — посоветовал специалист.

Что делать с приходом жары

• Утром и вечером обливайте ноги холодной водой или принимайте контрастный душ.

• Соблюдайте питьевой режим. В особенности если не представляете себе летние дни без чашечки кофе (кофеин повышает риск дегидратации).

• Не давайте ногам затекать, когда сидите. Чаще двигайте ими: болтайте, вытягивайте, отводите в стороны, вращайте стопами, выпрямляйте и поджимайте пальцы ног. Вставайте со стула каждые полчаса, чтобы пройтись на цыпочках и/или пятках.

• Сидеть тоже нужно правильно! Помните, что в подколенной ямке у нас проходят две крупные артерии, так что, когда мы кладем ногу на ногу, мощный поток крови превращается в слабую струйку. Это приводит к серьезному застою крови, провоцируя ухудшение состояния вен.

• Возьмите за привычку перед сном, лежа в постели, поднимать ноги вертикально и совершать разминочные круговые движения стопами. Можно практиковать асану из йоги — Випарита Карани (поза перевернутой свечи).

• Не забывайте про водные процедуры: за 40 минут, проведенных в воде, кровообращение в периферических венах восстанавливается в той же степени, что и после 8-часового ночного сна.