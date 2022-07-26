«Каждая пятая женщина страдает этим недугом»: как справиться с варикозом летом

В жару организм испытывает повышенные нагрузки, и вены ног — не исключение. Флеболог Олими Ширинбек рассказал, как избавиться от тяжести и неприятных ощущений в ногах при варикозе, пишет «Газета.Ru».
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Чем опасен варикоз
По словам специалиста, варикозная болезнь сопровождается такими признаками, как отеки, тяжесть и утомляемость ног, тянущие ноющие боли в области икр.
Эти проявления, как правило, усиливаются во второй половине дня и в жаркое время года.
Он добавил, что варикоз представляет собой не только косметическую проблему. «Опасность варикоза в его осложнениях — тромбозах вен ног, трофических язвах, кровотечении из варикозных вен ног. Поэтому при обнаружении признаков варикоза необходимо показаться врачу-флебологу», — посоветовал специалист.
Что делать с приходом жары
• Утром и вечером обливайте ноги холодной водой или принимайте контрастный душ.
• Соблюдайте питьевой режим. В особенности если не представляете себе летние дни без чашечки кофе (кофеин повышает риск дегидратации).
• Не давайте ногам затекать, когда сидите. Чаще двигайте ими: болтайте, вытягивайте, отводите в стороны, вращайте стопами, выпрямляйте и поджимайте пальцы ног. Вставайте со стула каждые полчаса, чтобы пройтись на цыпочках и/или пятках.
• Сидеть тоже нужно правильно! Помните, что в подколенной ямке у нас проходят две крупные артерии, так что, когда мы кладем ногу на ногу, мощный поток крови превращается в слабую струйку. Это приводит к серьезному застою крови, провоцируя ухудшение состояния вен.
• Возьмите за привычку перед сном, лежа в постели, поднимать ноги вертикально и совершать разминочные круговые движения стопами. Можно практиковать асану из йоги — Випарита Карани (поза перевернутой свечи).
• Не забывайте про водные процедуры: за 40 минут, проведенных в воде, кровообращение в периферических венах восстанавливается в той же степени, что и после 8-часового ночного сна.
- Плавая, вы разгружаете вены, избавляясь от тяжести в ногах и отеков. Идеальный «аквафитнес» для вен — подводная ходьба. Можно просто маршировать на месте, поднимая колени повыше.